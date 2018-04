Das französisch-schweizerische Duo "Carrousel" gastiert mit dem Album "Filigrane" am 1. Mai, 20 Uhr, in der Scheuer in Villingen. VS-Villingen. Ihr Charme und die französische Lässigkeit sind die Botschafter ihrer Musik, die durch die Stimmen von Sophie Burande und Léonard Gogniat auffällt. Live werden sie von ihrer Band unterstützt. Die Musik unterliegt dabei einer poppigen Melodiosität.