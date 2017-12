Villingen-Schwenningen Mit Buntstiften im Rucksack auf große Trekking-Tour

Die SPD-Stadträtin und Lutz Grützmacher sind gerade mal seit zwei Wochen zurück. Hinter ihnen liegen vier Wochen Nepal, Höhenunterschiede von bis zu 3000 Metern, 90 Kilometer lange atemberaubend steile Trekkingrouten, Einblick in eine völlig andere Kultur. Und die Erfahrung, dass der Willkommensgruß Namaste in jedem Fall ein ehrliches Lächeln auf die Lippen der zumeist bettelarmen Leute zaubert und, dass das Everest-Bier durchaus einem deutschen Pils das Wasser reichen kann.

Was ist noch geblieben von einer Reise an einen der entlegensten und höchsten Winkel der Welt: Die Antwort kommt prompt: "Du wirst demütig", beschreiben Wölfle und Grützmacher ihre Gefühle, wieder zurück in ihrem gemütlichen Zuhause. Denn Komfort, so wie man das aus den meisten europäischen Ländern kenne, sei in Nepal ab einer gewissen Höhenlage eine Fehlanzeige: Toiletten mit Spülung, fließend-warm Wasser, durchweg beheizte Gemeinschaftszimmer in Hotels, geschweige denn warme Gästezimmer. Ein Foto zeigt die beiden Villinger dick vermummt, mit Wollmütze und Daunenjacke im Hotel sitzen. "Drinnen war es zwei Grad wärmer als draußen", und außerhalb der Holzwände herrschten Minus-Temperaturen. "Ich muss mit dem zufrieden sein ,was ich vorfinde", so Wölfle. Gerne erinnern sich die beiden an das gut gewürzte Essen, immer "spicy", frisch und immer wieder Kohl, Reis und schwarze Linsen.

Der Göttin Shiva sehr nah