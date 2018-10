Villingen-Schwenningen Mit brachialer Gewalt Tresore geknackt

Dabei gingen die Täter zum Teil professionell, zum Teil recht abenteuerlich vor. Drei Mal innerhalb des vorigen Jahres soll die Gruppierung eine Autolackiererei in St. Georgen heimgesucht haben. Beim dritten Mal sollen die Täter einen VW-Golf gestohlen haben. Mit einem an der Anhängerkupplung des Fahrzeugs befestigten Stahlseil habe man dann vergeblich versucht, einen Tresor aus einem Supermarkt in Bad Dürrheim aus der Verankerung zu reißen, heißt es in der Anklageschrift. Der Sachschaden betrug satte 25 000 Euro. Reichlich Beute sollen die Angeklagten in einem Saunaclub in Schwenningen gemacht haben. Zuvor sollen sie mehrere Gartenhütten einer Schrebergartensiedlung in Pfaffenweiler aufgebrochen haben, um sich dafür mit Äxten, Vorschlaghammer, Spitzhacke und Pickel auszustatten. Damit zertrümmerten sie einen Geldautomaten, in dem sich 22 280 Euro befanden. Aus einer Geldkassette und zwei Bedienungsgeldbeuteln sollen sie dann noch weitere 4000 Euro erbeutet haben.