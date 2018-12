Villingen-Schwenningen Mit Axt und Säge selbst Christbaum gefällt

Seit 17 Jahren sorgt die Glaserzunft dafür, dass ein solcher Wunsch in Erfüllung gehen kann. Wem der Waldgang zu beschwerlich ist, für den gab es vorab eine reichhaltige Zahl von Bäumen, die pünktlich um 13 Uhr vor das Kühlhaus (Glaserstüble) gefahren und vom Anhänger herab verkauft wurden. Nach einer halben Stunde war der Anhänger fast leer. Es wurde nicht lange überlegt, mit der Qualität der Bäume war man spontan augenscheinlich zufrieden, und der Kauf wurde bei einem Glühwein am Glaserstüble besiegelt.

Ein kleines Angebot an Föhren gab es für Liebhaber dieser vielleicht nicht ganz klassischen Weihnachtsbaumart. Zudem waren Misteln im Angebot. Auch wenn sich am Markttag kurzfristig in ­Herzogenweiler mehr Auswärtige als Einheimische aufhalten, Parkprobleme gab keine. Wer in den Weihnachtswald wollte, wurde zum Parkplatz am Brandweiher jenseits der Landstraße geschickt. Dort wartete der vereinseigene "Oberförster" Hubert Blessing und wies den Besuchern den Weg. Entlang den Forstwegen und im Dickicht konnten die Leute ein Exemplar nach ihren Vorstellungen aussuchen. Das Suchgebiet hatte Hubert Blessing mit Einverständnis des Waldbesitzers abgesteckt. Man konnte den ausgewählten Baum mit der mitgebrachten eigenen Handsäge absägen, man durfte sich aber auch an Hubert Blessing wenden, um das gewünschte Exemplar mit der Motorsäge zu fällen und zurecht zu stutzen.

Es war heuer das erste Mal, dass es bei der Christbaumsuche unweihnachtlich geregnet hat, erinnert sich Hubert Blessing. Darum hielt sich die Kundschaft im Gegensatz zu den vergangenen Jahren doch etwas in Grenzen.