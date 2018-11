Villingen-Schwenningen Missbrauchs-Vorwürfe: Gericht spricht 41-Jährigen frei

Er kam sofort nach der Urteilsverkündung frei und wird eine Entschädigung für fast fünf Monate erlittener Untersuchungshaft bekommen.

Wie berichtet, hatte die in ihrer kognitiven Entwicklung etwas zurückgeblieben 15-Jährige im Januar einer Erzieherin berichtet, ihr Onkel habe sie während der Weihnachtsferien vergewaltigt. Der 41-Jährige wohnte damals vorübergehend bei der Familie seiner Schwester in Schwenningen.

Er wies die Vorwürfe weit von sich. Von Anfang an erklärte er, seine Nichte habe sich eines Abends in seinem Zimmer plötzlich nackt vor ihm ausgezogen. Dann habe sie ihn gebeten, ihre Mutter umzustimmen, damit sie nicht mehr in das verhasste Internat zurück müsse. Wenn ihm das gelinge, könne er mit ihr machen, was er wolle, habe die 15-Jährige zu ihm gesagt.