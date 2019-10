Villingen-Schwenningen Missbrauchs-Drama rankt sich selbst um ein Baby

Jetzt, als Angeklagte, trennen beide Welten. Sie beschuldigen sich gegenseitig. Er, ein gestandener Mann, gepflegte Erscheinung in gestreiftem Hemd und mit gestyltem Kurzhaar-Schnitt, schildert mit brüchiger Stimme, er könne sich an nichts erinnern – sicher habe sie ihn mit K.O.-Tropfen willenlos gemacht, um die Fotos des Missbrauchs ihrer Tochter zu erstellen. Das sähe ihr ähnlich, sie habe einmal ihre eigene Vergewaltigung unter Betäubung nachstellen wollen, und ihm Fantasien über den Missbrauch ihrer großen Tochter nach der Gabe von K.O.-Tropfen "in den Kopf gepflanzt". Für den Polizisten unwahrscheinlich – die Körperhaltung spreche nicht die Sprache eines Bewusstlosen. Der Stiefvater aber bleibt mit tränenerstickter Stimme dabei – er habe das Mädchen nie missbraucht. Das Video vom Missbrauch des Babies habe er gefordert, "aber nur", um einen Beweis für ihre Sexfantasien gegen sie in der Hand zu haben, da sie ihn terrorisiert und mit dem Missbrauchs-Bild ihrer Tochter erpresst habe. "Letztendlich musste ich mich selbst belasten, um sie zu belasten."

Das Mädchen ritzt sich

Da schüttelt die Frau mit den langen, glatten Haaren und den Piercings im Gesicht den Kopf. Eine ihrer wenigen Gefühlsregungen an diesem ersten von zwei Prozesstagen. Fast gleichgültig sitzt sie sonst da. Ihre Version: Sie sei von ihm unter Druck gesetzt, genötigt und erpresst worden. Als sie das sagt, ist die Öffentlichkeit zwar aus dem Saal verbannt, doch als er später alles bestreitet, wird klar, wie sie ihn gezeichnet hat: ein gewalttätiger Tyrann, vor dem sie Angst hat.

Was stimmt? Das soll der Prozess zeigen. Für die Polizisten scheint der 42-Jährige die treibende Kraft gewesen zu sein in einer unfassbaren Familiengeschichte, die 2013 fast juristisch aufgearbeitet worden wäre: Das missbrauchte Mädchen hatte damals einer Schulkameradin erzählt, sie habe den Eltern beim Sex zusehen müssen. "Großer Wirbel, Jugendamt" – doch dann widerrief das Mädchen, die Sache verlief (vorerst) im Sande. Heute wird sie von einer Familienhelferin als fröhlich beschrieben – erst in Schilderungen ihrer Tante werden Spätfolgen klar: Das Mädchen ritzt sich, verletzt sich, wohl, um alte Wunden zu schließen.