Villingen-Schwenningen Missbrauch von Parkplätzen für Behinderte

Villingen-Schwenningen. Auf Einladung der Beauftragten für Menschen mit Behinderung, Beate Bea, und deren Beirat haben sich Vertreter des Gemeinderates zusammen mit Stefanie Kaiser von der Selbsthilfekontaktstelle im Landratsamt Schwarzwald-Baar und Vertretern des Seniorenrates getroffen. Thema waren wiederholt die Behindertenparkplätze vor der Notaufnahme des Schwarzwald- Baar Klinikums, die oft von nicht Berechtigten belegt seien. Generell ziehe sich das Thema Behindertenparkplätze wie ein roter Faden durch das gesamte Stadtgebiet, sei es am Abt-Gaisser-Haus oder am Friedengrund, berichteten die Teilnehmer. In der Sitzung wurde auch der Ausbau von Bushaltestellen sowie eine übersichtlichere Gestaltung der Busfahrpläne angesprochen. Besonders Sehbehinderte fühlten sich ungenügend mit der derzeitigen Gestaltung der Fahrpläne wahrgenommen. Behinderten- und Seniorenbeirat streben für die Zukunft eine intensivere Zusammenarbeit an, überschneiden sich doch immer wieder in vielen Bereichen ihre Anliegen und Aufgaben.