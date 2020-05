Villingen-Schwenningen Miss Baden-Württemberg will in Corona-Labor helfen

"Ich wollte richtig einsteigen", sagt sie. Lukrative Aufträge für die nächsten drei Monate lagen vor, darunter Sportmodeaufnahmen in Los Angeles. Doch das Coronavirus machte ihr einen dicken Strich durch die Rechnung. Sie selbst befand sich nach einem Aufenthalt in der Schweiz in häuslicher Quarantäne – und zudem wurden alle Fototermine abgesagt.

Jessica Bisceglia muss sich neu orientieren und will jetzt ihren Teil zur Krisenbewältigung beitragen. Dazu muss man wissen, dass die 28-Jährige Bachelor of Science in molekularer und technischer Medizin ist und auch einen Master in Medizintechnik in der Tasche hat. Mit ihrem Wissen über Virologie, Mikro- und Molekularbiologie könne sie sich die Mitarbeit zum Beispiel in einem Diagnostiklabor gut vorstellen, sagt sie. Erste Kontakte hat sie bereits geknüpft. "Ich stehe parat, um mitzuhelfen, die Pandemie in den Griff zu bekommen".

Jessica Bisceglia ist in Trossingen als Tochter einer Deutschen und eines Italieners geboren und aufgewachsen. Nach der Mittleren Reife erwarb sie in Tuttlingen und Rottweil mit dem Berufskolleg "Gesundheit und Pflege" die Fachhochschulreife und begann 2011 am Campus Schwenningen der Hochschule Furtwangen ihr Studium. Seit ihrem 15. Lebensjahr ist sie eine begeisterte Fotografin. Als solche gestaltete sie unter anderem die Abschlusszeitung ihrer Schule. Freundinnen machten sie auf ihr Aussehen aufmerksam und schickten sie vor die Kamera. "Mach das doch mal", lauteten die Ermunterungen. Mit den Ergebnissen der ersten Fotoshootings von einer befreundeten Fotografin bastelte sich Jessica Bisceglia ein Netzwerk und fiel 2012 dem Bekleidungslabel "Nastrovje Potsdam" in Villingen-Schwenningen auf. Hier erhielt sie ihr erstes Modelhonorar und hier arbeitete sie gleich nach Ende ihres Studium 2018 im Social-Media-Marketing. Bei einer Miss-Wahl mitzumachen, lag ihr seinerzeit noch sehr fern. "Dafür war ich viel zu schüchtern", sagt sie und lacht heute darüber. Erst das Zureden ihres Freundes Peter und der Besuch des Seminars eines Mentalcoaches ließen in ihr die Überzeugung reifen, sich Ziele zu setzen und einen Traum zu erfüllen.

Sie bewarb sich um den Titel "Miss Schwarzwald 2019" und setzte sich auf Anhieb durch. Danach ging alles recht schnell. Für die Wahl zur "Miss Baden-Württemberg" war sie nämlich schon qualifiziert. Weiterzumachen, das war für Jessica Bisceglia ab dem Zeitpunkt klar, als die Miss-Germany-Corporation ihr neues Konzept verkündete: Nicht nur äußerliche Schönheit einer Frau sollte zählen, sondern auch mentale Stärke und Intelligenz.

Sie trägt 2019-Schärpe als schönste Frau

Um es kurz zu machen: Im Europa-Park durfte sich Jessica Bisceglia auch die 2019-Schärpe für die schönste Frau im Land umlegen lassen. In einem dreiwöchigen Camp mit den 16 Schönsten aller Bundesländer lernte die Trossingerin "in Unterrichtseinheiten wie in der Schule", sich zu vermarkten, gutes Benehmen, die Regeln für seriöse Influencer-Auftritte sowie für Gesundheit und Ernährung. "Laufstegtraining wie bei Heidi Klum stand bei den Vorbereitungen auf die Miss-Germany-Wahl nicht im Vordergrund" erzählt Jessica. Überhaupt Heidi Klum: war sie in den Anfängen des TV-Format noch ein Fan des Supermodels, so würde Jessica Bisceglia inzwischen "niemals beim Zickenkrieg für Einschaltquote" mitmachen. Wie heftig es dort hinter den Kulissen zugeht, weiß sie aus Erzählungen von Make-Up-Artisten, die dabei waren.

Kampf gegen das Virus hat jetzt Vorrang

Am 15. Februar kam für die Handballerin der HSG Baar (eine Spielgemeinschaft von Trossingen, Schura und Talheim) der bisherige Höhepunkt ihrer Modelkarriere. Nach der "Miss Germany" Leonie Charlotte von Hase (35) belegte sie bei der Wahl im Europa-Park in Rust einen "Top 6"-Platz. Danach erfuhr sie inoffiziell, dass sie fast punktgleich mit der Drittplazierten abgeschlossen hatte. Dieses Ergebnis hätte die beste Voraussetzung sein können, um als Model durchzustarten – doch jetzt beteiligt sich Jessica Bisceglia erst einmal am Kampf gegen das Coronavirus.