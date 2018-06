Villingen-Schwenningen "Mir wird plötzlich so komisch"

Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Orientierungslosigkeit, lallende Sprache: Je nach Dosis, oder in Verbindung mit Alkohol, können die Beschwerden unterschiedlich sein. Genauso unterschiedlich sind die Plätze, an denen der zum Beispiel in kleine Glasfläschen abgefüllte Inhalt in mehr oder weniger unbeaufsichtigte Gläser gekippt wird: "Das kann in Diskotheken passieren, in Kneipen, bei Großveranstaltungen, aber auch privaten Partys", spannt Brugger den Bogen. "K.O.-Tropfen sind auch jetzt beim Public Viewing ein Thema", fügt Link dazu.

Was tun, damit es Besucher nach Party oder Public Viewing nicht umhaut? "Man sollte das Getränk selbst bestellen, sehr vorsichtig bei spendierten Drinks sein, Gläser nicht aus den Augen lassen, vor allem, wenn fremde Leute an den Tisch kommen, denn "schnell sind ein paar Spritzer im Glas". Macht Sinn, wenn man eine andere Geschichte hört: Partystimmung, zwei Männer kommen an einen Tisch, auf dem halb volle Gläser stehen, verstricken zwei Frauen in ein Gespräch, der Rest der Clique schwirrt im Festbereich herum. Die Unbekannten sind unwillkommen, die Freunde stoßen später wieder gemeinsam an, Minuten später irrt einer von ihnen davon orientierungslos durch das Gelände, lallt, klagt über Schwindel. Später, und zu spät auch bei ihm, kommt der K.O.-Tropfen-Verdacht auf.

Brigachtoter krassester Fall

"Wir haben alle nichts gemerkt", erzählen die Opfer. Kein Wunder, denn das in Wasser aufgelöste Pulver oder das flüssige Liquid Ecstasy kommen farb- und geruchlos daher. Wenn die beschriebenen Symptome schlagartig auftreten, dann "sollte man nicht zögern, den Ort zu verlassen, um zur Polizei zu gehen, die 110 oder den Rettungsdienst unter 112 zu wählen", raten Brugger und Link.

Was geht in den Köpfen der Tröpfchen-Geber vor? Sind Frauen die Opfer, sind es meist sexuelle Motive, bei Männern eher räuberische Absichten, denen Handy oder Geldbörse zu stehlen, erklärt Brugger. Und so sei das Herumhantieren mit K.O.-Tropfen nicht allein ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, manchmal gehe es einher mit Straftaten wie Freiheitsberaubung und sexuellem Missbrauch, gefährlicher Körperverletzung (da Verabreichung eines toxischen Produktes) oder Raub- und Eigentumsdelikten.

Ein extremer Einzelfall sei der Brigachtote von Villingen im November 2011: Der Täter, der 2015 verurteilt wurde, trieb ein schlimmes Spiel mit einem damals 25-Jährigen aus Villingen. Laut Urteilsspruch hat der heute 37-Jährige seinem Opfer eine Überdosis der K.O.-Droge Liquid Ecstasy verabreicht, ihn beraubt und bis auf die Unterhose entkleidet, am Brigachufer liegen lassen, wo der junge Mann erfror. Sein Peiniger wurde vom Landgericht Konstanz des Raubes mit Todesfolge für schuldig befunden. Der junge Mann war nicht sein einziges Opfer. Sieben Menschen soll er Tropfen gegeben haben, um sie handlungsunfähig zu machen und zu bestehlen.

Weitere Informationen: www.polizei-beratung.de/Stichwort K.O.-Tropfen.