Villingen-Schwenningen Mini-Bobbycars und Kinderbote-Abos warten

Zehn Kindergärten im Schwarzwald-Baar-Kreis haben jetzt die Chance, jeweils zwei Flitzer dieser Art zu gewinnen. Verlost werden die Fahrzeuge für die Kleinsten in einer gemeinsamen Aktion des Schwarzwälder Boten und der AHG Mini in Villingen-Schwenningen.

Zudem erhalten die Gewinner ein Jahr den Schwarzwälder Kinderboten. Doch es gibt noch mehr zu gewinnen: Eine Einrichtung kann sich bei erfolgreicher Teilnahme eine Hüpfburg sichern, die für einen Tag zur Verfügung gestellt wird.

Die Idee, Bobbycars an Kindergärten zu verlosen, hat der Filialleiter der AHG Villingen-Schwenningen, Erwin Koller, von seiner früheren Wirkungsstätte in Göppingen in die Doppelstadt mitgebracht. Die AHG unterstütze gerne soziale Projekte und lege darauf ein besonderes Augenmerk, so Koller. Dabei hat er vor allem Kindergärten im Blick, "das sind ja die Kunden von Morgen". Koller freut sich, dass Oberbürgermeister Rupert Kubon sofort bereit war, die Schirmherrschaft für das Projekt zu übernehmen und die Preisverleihung vorzunehmen.