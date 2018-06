Villingen-Schwenningen Minderheit im Fokus

Noch heute trifft man Angehörige der Jenischen vor allem in Teilen Süddeutschlands, in Österreich und in der Schweiz an, wo sie seit 2016 als nationale Minderheit anerkannt sind. Unter dem Titel "Auf der Reis – Die unbekannte Minderheit der Jenischen im Südwesten" ist 2017 im Hohenloher Freilandmuseum Schwäbisch Hall-Wackershofen die erste Ausstellung in einem deutschen Museum über die Kultur und Lebensweise der Jenischen in Vergangenheit und Gegenwart eröffnet worden.

Der Vortrag informiert über diese Minderheit sowie die Ausstellung in Wackershofen. Am 28. Juni, 15 Uhr können alle Besucher das Museumsdorf in Neuhausen ob Eck mit bei einer klassischen Führung nochmal ganz genau kennenlernen: Im Mittelpunkt dieser offenen Führung steht Informatives und Unterhaltsames zu Haus- und Bewohnergeschichten. Um den Dorfplatz im historischen schwäbischen Albdorf tummeln sich neben dem Kaufhaus auch die Dorfkirche, Bauernhaus, Schul- und Rathaus, Farrenstall und Schmiede. Und jedes der Häuser hat seine eigene Geschichte zu erzählen.

Diese klassische Führung ist offen für alle Museumsbesucher, es muss lediglich der Museumseintritt gezahlt werden. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, Besucher können ihre Teilnahme direkt an der Museumskasse melden.