Villingen-Schwenningen Millionen Blüten künden vom Glauben

VS-Villingen. Im Münsterzentrum herrscht der Ausnahmezustand. Helfer kommen und gehen, im Eingangsbereich drängen sich eimerweise Gerbera, im Foyer dahinter zupfen Mädchen Blütenblätter von Blumenköpfen, und drinnen herrscht geschäftige Stille. An zu Inseln gruppierten Tischen stehen die erwachsenen Helfer, stundenlang in gebückter Haltung, und kleben geduldig zunächst die Umrisse mit Bluttröpfchen (den Blüten des gemeinen Wiesenknopfs) oder Kaffeebohnen auf, um dann die einzelnen Felder mit unzähligen, einzeln zu setzenden Blütenblättern zu füllen. Die heiße Phase vor Fronleichnam läuft, doch begonnen hat alles schon am Freitag vor einer Woche: Tische aufstellen, Folie auslegen, Eimer bereitstellen und verteilen – all die Kleinarbeit im Vorfeld eben, die der Besucher an Fronleichnam nicht sieht. Um die 100 Helfer sind in Villingen eingespannt, schätzt Patrick Weigert, einer der Organisatoren.

Immer wieder kommen Privatleute, die auf eigene Faust "in die Blumen gingen", wie das bei den Fronleichnamsspezialisten heißt, und in nicht minder diffiziler Arbeit Blüten gesammelt haben. Neun große, eigens gefundene Motive an den Brunnen und Altären gilt es zu legen – mit einem Projektor wurden sie auf Packpapier übertragen, nachgezeichnet, und schließlich werden sie mit Blüten gezeichnet. Hinzu kommen unendlich viele kleine Bilder, die als Schablonen auf den Boden gelegt und mit Blüten gefüllt werden. Jeder, der einen Teppich machen möchte, darf sich mit seiner Idee melden, erzählt Uschi Schwert von der Seelsorgeeinheit. Und auch darüber hinaus sind Helfer jederzeit willkommen zum Blütenzupfen, Blumensammeln oder kleben. So wenige Blütensammler wie heuer aber, meint sie, waren es noch nie. "Vielleicht tut sich ja bald wieder was", sagt die gute gelaunte Organisatorin lachend. Immer wieder nämlich stoßen auch unerwartet Helfer hinzu.

So wie einst Patrick Weigert auch. Der Blumenhändler folgte damals dem Aufruf zu Blumenspenden. Und spontan half er mit. "Das war vor bestimmt etwa zehn Jahren", erinnert er sich. Heute ist Weigert Teil des Organisationsteams und für die Helfer im Münsterzentrum kaum mehr wegzudenken. Neben "seiner Gruppe" sind auch die Heilig-Kreuz-Gruppe und die Gruppe der Münstergemeinde kreativ. Eine Helferin kommt mit einem Strauß gelber Rose und knallgelbem Ginster in der Hand und will seinen Rat. Welche Blüte taugt am besten für die kleinen Striche in der Monstranz? "Nimm’ den Ginster, auf jeden Fall", rät er. Wiesenblumen haben es ihm zu Fronleichnam besonders angetan. Während im Gegensatz zu Hüfingen, das für seine Blütenteppiche berühmt ist, nur gesammelte Wiesenblumen verwendet werden dürfen, kommen hier auch gekaufte zum Einsatz. Für die großen Motive an den Altären und Brunnen aber legt Weigert Wert auf die Verwendung der Wiesenblumen.