Villingen-Schwenningen Millionen-Betrüger muss ins Gefängnis

Angeklagter war Geschäftsführer mehrerer Betriebe

Der aus einem Villinger Traditionsbetrieb stammende Angeklagte, der mehrere Handwerksberufe erlernt hat, hatte laut Anklage als Geschäftsführer mehrerer Betriebe, die meisten davon in Donaueschingen, Beiträge nicht in voller Höhe an die Sozialversicherungsträger und Krankenkassen abgeführt und unvollständige Angaben gemacht. Von diesen Einsparungen habe er "Wettbewerbsvorteile" für seine Betriebe, unter anderem eine Gastwirtschaft und einen Catering-Service in Donaueschingen gehabt. "Er hat als Geschäftsführer niemals Vermögen angehäuft, sehr bescheiden gelebt und selbst für sich nur 500 Euro entnommen", trug Verteidiger Hans-Christian Arnsperger vor. Die Anmeldung zur Sozialversicherung und die Gehaltsabrechung hätten Mitarbeiter seines Büros gemacht, er selber habe nur an wenige der 124 Mitarbeiter seiner Betriebe selber die Löhne gezahlt.