Villingen-Schwenningen Millimeterarbeit mit einer 77-Tonnen-Fracht

VS-Schwenningen. "Das ist der erste Tag nach meinem Urlaub und dann gleich sowas." Manfred Werner, Bereichsleiter von Tiroltrans, hat sich die letzte Etappe des insgesamt 133 Tonnen schweren Gefährts etwas leichter vorgestellt. Schweißperlen auf seiner Stirn zeugten nicht nur von der langsam aufkommenden Hitze, sondern ebenso von der Herausforderung, vor der er und sein Fahrer standen. Geladen hatten sie einen 77 Tonnen schweren Trafo, der in das gemeinsame Umspannwerk von Netze BW und den Stadtwerken Villingen-Schwenningen (SVS) transportiert werden sollte.

Dort werden derzeit rund drei Millionen Euro in die Erneuerung investiert, um damit eine deutlich höhere Versorgungssicherheit für Villingen-Schwenningen zu erreichen. Schließlich erfolgt von hier und vom Umspannwerk Schwenningen die Verteilung des Stroms für die Doppelstadt.

Seit 40 Jahren haben die beiden Umspannwerke keine neuen Transformtoren mehr gebraucht, doch nun soll laut SVS-Projektleiter Daniel Dörflinger mit einem zweiten Transformator "eine Reserve für alle Eventualitäten" zur Verfügung stehen. Dieser hatte zuvor über 650 Kilometer vom italienischen Werk in Monsleice bei Venedig bis in die Neckarstadt zurückgelegt – drei Nächte sei man durchgefahren, um die Fracht an das Umspannwerk zu bringen. Am Mittwoch habe der Schwertransport den Gotthard-Tunnel passiert, seit Freitag stand er nun im Dickenhardt bereit.