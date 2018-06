Villingen-Schwenningen Millimeterarbeit bei Schwertransport

Seit 40 Jahren haben die beiden Umspannwerke keine neuen Transformtoren mehr gebraucht, doch nun soll laut SVS-Projektleiter Daniel Dörflinger mit einem zweiten Transformator "eine Reserve für alle Eventualitäten" zur Verfügung stehen. Dieser hatte zuvor über 650 Kilometer vom italienischen Werk in Monsleice bei Venedig bis in die Neckarstadt zurückgelegt – drei Nächte sei man durchgefahren, um die Fracht an das Umspannwerk zu bringen. Am Mittwoch habe der Schwertransport den Gotthard-Tunnel passiert, seit Freitag stand er nun im Dickenhardt bereit.