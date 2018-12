Villingen-Schwenningen Mieten in Übersicht

Der Mietspiegel wurde am 28. November vom Gemeinderat verabschiedet. Er ist bis zum 30. November 2020 gültig. Er ist ein wichtiges Instrument, um alle Bürger, also Mieter und Vermieter, über das lokale Mietpreisgefüge zu informieren. Er macht öffentlich, welche durchschnittlichen Mieten für Wohnungen verschiedener Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage bezahlt werden (ortsübliche Vergleichsmieten). Er gilt für frei finanzierte Wohnungen im Stadtgebiet Villingen-Schwenningen einschließlich der Ortschaften. Über 700 Mieter und 300 Vermieter haben für die statistische Datenbasis Auskunft über ihr Mietverhältnis gegeben und so die Grundlage für die Erstellung des Mietspiegels ermöglicht. "Ihnen gilt ein besonderer Dank, denn ohne ihre Angaben wäre es nicht möglich gewesen, den Mietspiegel für die kommenden vier Jahre zu erstellen", so die Stadt VS weiter.

Exemplare gibt es in den Bürgerservicezentren Villingen und Schwenningen, den Ortsverwaltungen sowie dem Amt für Stadtentwicklung in der Winkelstraße 9 in Schwenningen gegen eine Gebühr von fünf Euro. Der Mietspiegel 2018 sowie der Online-Mietspiegel ist auch auf der Homepage der Stadt Villingen-Schwenningen unter www.villingen-schwenningen.de/verwaltung/statistik/mietspiegel einsehbar.

Weitere Informationen: Telefon 07720/822812, E-Mail mietspiegel-vs@villingen-schwenningen.de