Villingen-Schwenningen Metzger Erich Bärenbold steht vor einem Trümmerhaufen

Villingen-Schwenningen. Vorher kann Erich Bärenbold die Metzgerei nicht wieder aufbauen, ist also ohne Einkommen und auf Aushilfsarbeit bei anderen Metzgereien angewiesen. Bärenbold, der die Räume seit März 2007 von der vorherigen Metzgerei Paul gepachtet hat, beschäftigte fünf Mitarbeiter, die inzwischen andere Arbeitsplätze gefunden haben.

Er berichtet, was am 2. August geschah. Er beginne seine Arbeit immer schon um 4.30 Uhr, wo er im Büro alle Papiere durchschaue und mit einem Kaffee in der Hand einen Rundgang mache, um zu sehen, was anstehe. Genauso sei es am 2. August gewesen, so Bärenbold: Er habe um 4.30 Uhr die Metzgerei betreten und habe gemerkt, dass ihm etwas fehle, woraufhin er noch einmal weggefahren sei. "Als ich zurückkam, kam mir aus der Goldgrubengasse Rauch aus dem Fenster entgegen. Innen brannte es schon."

Da er zwischen dem Laden und der Wurstküche Ver­packungsmaterial gelagert hatte, habe es dort lichterloh gebrannt. Die Feuerwehr sei schnell vor Ort gewesen und bekämpfte den Brand, während er die Bewohner der oberen drei Etagen des Gebäudes aufforderte, ihre Wohnungen zu verlassen. Zum Glück sei den Bewohnern nichts passiert. Diese konnten nach etwa zwei Stunden ihre Wohnungen wieder betreten, zeigt er sich erleichtert. Die Feuerwehr hatte den Brand nach einer halben Stunde gelöscht.