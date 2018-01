Villingen-Schwenningen Metaller zeigen sich bei Warnstreik kämpferisch

Sie setzen sich zum einen für die Möglichkeit ein, in Zeiten familiärer Verpflichtungen wie Pflege oder Erziehung die Arbeitszeit bis zu zwei Jahre lang auf bis zu 28 Wochenstunden in der Woche verkürzen zu können und einen Zuschuss zu erhalten, zum anderen für ein Lohnplus von sechs Prozent. Vom Standort der Bezirksgruppe Schwarzwald-Hegau des Arbeitgeberverbands Südwestmetall in der Mönchweiler Straße starteten die Metaller im Rahmen der bundesweiten Warnstreiks eine Demonstration durch die Innenstadt, nicht ohne dem Geschäftsführer Ralph Wurster die Forderungen für die vierte Verhandlungsrunde für Ba den-Württemberg in Böblingen mit auf den Weg zu geben.

Beschäftigte aus Blumberg, Bräunlingen, Furtwangen, Rottweil, Schonach, Schwenningen, St. Georgen, Schwenningen, Rottweil, Villingen und Vöhrenbach trafen zur Kundgebung vor der Neuen Tonhalle ein. Vertrauensleute der IG Metall aus den einzelnen Betrieben machten sich für die tariflichen Forderungen stark und zeigten sich begeistert über die hohe Zahl der Streikenden. Die Flexibilisierung der Arbeitszeit nach individuellen Bedürfnissen sei das Gebot der Stunde, seien doch die Beschäftigten in den vergangenen Jahren immer bereit gewesen, die Wünsche der Arbeitgeber nach flexiblen Schichten zu erfüllen, lautete eines der Argumente. Und angesichts voller Auftragsbücher sei es fair, auch jene durch eine Lohnerhöhung an dem Gewinn zu beteiligen, die durch ihre Arbeit mit zu dem Erfolg beigetragen hätten. Zumal der Leistungsdruck und die Arbeitsverdichtung kontinuierlich zunehme.

Thomas Bleile, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Villingen-Schwenningen, gab sich zuversichtlich, dass sich die Arbeitgeber nach den bundesweiten Aktionen auf die Gewerkschaft zubewegen. Und kündigte an, dass die IG Metall ansonsten weiter kämpfe und noch vor der Fasnetswoche zu einem 24-stündigen Streik aufrufe. Als sichtbares Zeichen der gemeinsamen Aktion ließen die Metaller an die 500 rote Luftballons in den Himmel steigen.