Villingen-Schwenningen Messerstecherei in Färberstraße: Prozess wird neu aufgerollt

Es geht um brutale Messerstiche und damit um den bislang spektakulärsten Fall in der Geschichte der Villinger Färberstraße. Das für viele Beobachter überraschende Urteil für die beiden Hauptangeklagten: Bewährungsstrafen, wenn auch mit einer langer Bewährungsdauer von fünf Jahren. Doch nicht nur Besucher des Amtsgerichts Villingen und Nutzer sozialer Netzwerke schütteln über das Urteil den Kopf. Auch die Vertreter der Staatsanwaltschaft Konstanz haben mit dem Strafmaß ihre großen Probleme und schieben einen Riegel vor: Der Ausnahme-Fall vor einer Bar in der beliebten Kneipenmeile landet jetzt vor der Berufungskammer im Landgericht Konstanz.

Nebenklägerin erleichtert

Die Wendung kommt nicht überraschend. "Dieses Urteil ist nicht angemessen, für das, was passiert ist", reagiert Mona Hammerschmidt, Vertreterin der Nebenklage und Anwältin aus Stuttgart, auf den Schritt der Staatsanwaltschaft. "Das war ein massiver Angriff." So begrüßt sie um so mehr die Wendung im Prozess. Andreas Mathy, Sprecher der Staatsanwaltschaft, redet Klartext, was die Beweggründe seiner Kollegen anbelangt. Für die Schwere der Tat sei eine Bewährungsstrafe nicht vertretbar gewesen: "Die Strafe ist zu milde ausgefallen." Immerhin fordert die Staatsanwältin beim fast fünfstündigen Prozesstag vor zwei Wochen für die beiden Hauptangeklagten Freiheitsstrafen von mehr als drei Jahren. Am Ende verlassen die beiden mit Bewährungsstrafen von zwei Jahren, respektive 21 Monaten, den Gerichtssaal.