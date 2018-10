Villingen-Schwenningen Messehalle C wird zur Weinstube

Bis die Messehalle C zur gemütlichen Weinstube umgestaltet wird, sei ein enormer technischer Aufwand notwendig. Patricia Rademacher zeigt sich beeindruckt vom ersten Termin mit den Technikleuten des Fernsehens. "Die werden einen Raum im Raum konzipieren und eine Illusionswelt schaffen." Elf Tage lang werde das Fernsehteam in der Messehalle verbringen, mit Aufbau und Aufzeichnung der Sendungen. Glücklicherweise sei die Halle gut gerüstet, um fast allen Anforderungen gerecht zu werden. Einzig bei den Lan-Anschlüssen musste die Messegesellschaft passen. "Das können wir nicht liefern, dazu fehlt uns die Breitbandverkabelung", so Rademacher. Die Fernsehmacher lösen dieses Problem nun mit einer externen Firma. Für Patricia Rademacher ist dies erneut ein Beweis dafür, wie dringend notwendig der Anschluss an das Glasfasernetz ist. Bei der Südwestmesse stoße die Messeleitung auch immer wieder an ihre Grenzen, denn es sind nur kleine Kapazitäten an W-Lan-Anschlüssen vorhanden, geschweige denn Lan-Anschlüsse für höhere Datenmengen.