Villingen-Schwenningen Messe-Splitter

Verdrießlich : Es ist nichts Ungewöhnliches, dass sich Bierdurst im Festzelt schon am Vormittag einstellt. Die Kaffeelust ist um diese Tageszeit auch nicht zu unterschätzen. Daran hatte am Eröffnungstag der Messe offenbar niemand gedacht. Die Ehrengäste, die sich auf ein heißes, duftendes Tässchen gefreut hatten, wurden jäh enttäuscht. Kaffee gebe es erst ab 11 Uhr, klärte der Kellner auf. Wer etwas trinken wollte, musste auf ein Bier oder andere kalte Getränke umstellen – oder warten, bis der Rundgang in Halle A am Stand der Stadt ankam. Da wurde italienischer Espresso serviert, auch schon vor elf, wie Insider berichten.