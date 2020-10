Villingen-Schwenningen Messe "Mein Hund": Aussteller zufrieden

Liebe gehe auch bei den Vierbeinern durch den Magen, wissen die Damen und backen in ihrer Backstube mega leckere und frische Kekse. Ach ja, für unterwegs gibt es die praktische Badmatte, die aber auch als Lieblingsplatz im Restaurant ausgebreitet werden kann.

Auch bayerische ­Halstücher können gekauft werden, der gute Hund weiß, was man so trägt. Auf die Frage, ob die Bekleidungsstücke mehr für kleine oder große Hunde gekauft werden, antworten die Damen: "Für große Hunde", wer hätte das gedacht.

An einem anderen Stand werden Infrarot-Textilien für Mensch und Vierbeiner angeboten, ja, der nächste Winter kommt bestimmt. Und dann die Riesenknochen an einem Futterstand: Das sind Pferde- und Rinderknochen vom Knie, einfach riesig. Wer kauft denn so etwas? "Die gehen weg, wie nichts", erklärt der Händler, ob kleiner oder großer Hund, die riesigen Knochen sind beliebt. Auf die Frage, wie lange ein Vierbeiner damit beschäftigt ist, antwortet er: "Kommt darauf an, wie verfressen er ist, von zwei Tagen bis zwei Wochen ist er beschäftigt.

Bei Angelika Kassner aus Bad Tölz werden Hunde gecastet. Seit 58 Jahren bildet sie Hunde aus, wer talentiert ist, kann Filmstar werden, erklärt sie.

Auf Kommando sollte er sich schämen können

Während die Hundebesitzer ihre Lieblinge vorführen, sieht sie sofort mit geübtem Blick, ob ein Hund talentiert ist und schon Tricks beherrscht. Auf die Frage, was er denn schon können sollte, antwortet sie: "Er sollte sich auf Kommando schämen können, also Pfote vor die Augen halten." Aha, und was noch? Er sollte mit fremden Personen mitgehen, und ganz toll wäre es, wenn er sich auf Kommando tot stellen könnte.

Also die Knarre auf ihn richten und sofort fällt er um und rührt sich nicht mehr. Das erscheint schwierig, aber sie betont, dass einige Vierbeiner das schon könnten. Ansonsten ist auch sie, so wie alle Aussteller froh, dass wenigstens die Messe stattfindet und wieder etwas läuft: "Alles andere ist nur deprimierend", erklärt sie.