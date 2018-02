Villingen-Schwenningen Messe für Narren lädt wieder ein

Zur Routine ist dieser besondere Gottesdienst für Pfarrer Andreas Schulz von der katholischen Seelsorgeeinheit Neckar-Baar zwar noch nicht geworden, trotzdem kann er sich bei seiner mittlerweile vierten Messe anlässlich der Fasnet besonders darauf freuen. "Auch wenn es ein ganz anderer Gottesdienst als sonst ist, bin ich nicht aufgeregt", meint Schulz.

Im Terminkalender der Schwenninger Narrenzunft sei der Gottesdienst fest verankert und bildet einen Höhepunkt im gesamten Fasnetstreiben. Und wenngleich die Fasnet etwas Urkatholisches sei, kommen jedes Jahr viele Protestanten. Allein im Zunftvorstand gebe es mehrere. "Es ist ein komplett anderes Zusammensein der Narren als sonst", sagt Schulz und spielt auf den besonderen Ausdruck der Freude an, der im Gottesdienst zum Tragen kommen soll.

Doch auch die übrigen Besucher, die gerne verkleidet kommen dürfen, könnten sich von einer anderen Seite zeigen: "Das Anderssein soll gerade an der Fasnet zum Ausdruck kommen", so der Pfarrer. Der Charakter der Messe sei mittlerweile ein anderer als bei seinem Vorgänger, fährt er fort, doch das sei bewusst so. Der Gottesdienst sollte kein Abklatsch sein, und das schätzten auch die Besucher. Positive Rückmeldungen habe Schulz in der Vergangenheit auf jeden Fall bekommen. "Ich möchte gerne meine eigene Note und meine eigenen Reime hineinbringen." Fasnetserprobt ist er nämlich schon lange, hat er bereits 20 Jahre lang in anderen Gemeinden zur Fasnet gepredigt und diese besondere Messe in seiner Vorgänger-Station in Sindelfingen eingeführt. Bei den vergangenen Malen habe der Pfarrer sogar Besuch aus seiner alten Heimat bekommen. "In vielen Gemeinden gibt es gar keinen Fasnetsprediger", weiß er und unterstreicht die besondere Bedeutung der Messe.