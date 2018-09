Villingen-Schwenningen Angela Merkel kommt nach Immendingen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Auf 520 Hektar werden künftig mehr als 300 Mitarbeiter unter anderem an der Erprobung von Assistenzsystemen, autonomen Fahrfunktionen und Elektrofahrzeugen arbeiten. Laut Pressemitteilung werden im Prüf- und Technologiezentrum Immendingen Lösungen in den vier Zukunftsfeldern Vernetzung, automatisiertes Fahren, flexible Nutzung und elektrische Antriebe entwickelt, getestet und zur Marktreife gebracht. Auf dem Gelände in Immendingen bündelt Daimler künftig die weltweiten Fahrzeugerprobungen.