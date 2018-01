VS-Villingen. Der Kneippverein Villingen/Königsfeld lädt ein zum kostenlosen Lach-Yoga-Vortrag am Freitag, 19. Januar, 190 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses Königsfeld. Lachen ist die beste Medizin, heißt es, und den Feiertagen wollen die die Teilnehmer mit Humor in den Alltag starten. Birgitt Merkel geht auf die vier Grund Elemente des Lach-Yoga ein und bietet einige kleine praktische Übungen an. Vorkenntnisse und spezielle Kleidung sind nicht erforderlich. Mitglieder und Gäste sind dazu willkommen.