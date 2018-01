Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Mentorinnen-Programm wird auch 2018 fortgesetzt, es ist Teil eines landesweiten Programms und richtet sich an Frauen mit Migrationshintergrund, die beruflich in Deutschland Fuß fassen möchten. Ab jetzt können sich interessierte Frauen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis bei der Kontaktstelle melden. Mentorin kann werden, wer mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in Deutschland hat und über Deutschkenntnisse auf Niveau B1 verfügt. Anmeldungen für das Mentorinnen-Programm und kostenlose Beratungstermine können unter 07721/92 25 20 oder unter info@frauundberuf-sbh.de vereinbart werden.