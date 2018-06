Villingen-Schwenningen Menschen mit vielfältigen Behinderungen erleben den Landtag

Dazu gehörte nicht nur die Besichtigung der Landtagsgebäude und ein Abgeordnetengespräch, sondern auch das Erleben der Plenardebatte. Der Besucherdienst habe großartige Zusammenarbeit geleistet, so die Abgeordnete. Es seien anlässlich dieser Fahrt Tablets gekauft worden, damit die gehörlosen Gäste der Debatte durch die Gebärdendolmetscherin folgen können. Auch Hörschleifen gegen Hör-Einschränkungen wurden zur Verfügung gestellt. Die technischen Möglichkeiten, so eine Inklusionsfahrt durchzuführen, wurden mit dem Besuch aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis also erweitert.

Während der Gespräche mit Martina Braun und dem zuständigen Grünen-Fraktionssprecher Thomas Poreski wurde angeregt über Inklusionspolitik diskutiert. So kam unter anderem der Verbesserungsbedarf in den Bahnen zur Sprache, und die immer noch existierende Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung. Cochlea-Implantate für besseres Hören oder Audiodeskription im Fernsehen würden immer besser. Grundsätzlich waren die Behinderungen Besucher sehr unterschiedlich. An der Fahrt nahmen Menschen mit Amputationen teil, mit Transplantationen, Multipler Sklerose und Sehbehinderung, aber auch Blinde und Taubblinde. Zu Gast waren über 30 Menschen aus demKreis.