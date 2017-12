Villingen-Schwenningen "Menschen inspirieren und berühren"

Was verstehen Sie unter der »Kraft der Worte«?

Ich glaube wir machen uns viel zu wenig Gedanken um die Kraft von Worten. Es ist tatsächlich so, dass ein Wort eine Wahrnehmung verändern kann. Worte können auch Verhalten verändern. Worte haben eine unglaubliche Kraft zum Teil, das kennt man aus dem Alltag. Ich glaube wir machen uns viel zu wenig Gedanken darum.

Was meinen Sie mit Ihrem Leitmotiv »Du sollst nicht langweilen«?

Es ist eigentlich eine uralte Idee in der Rhetorik. Der berühmte römische Redner Cicero hatte drei Ansprüche an eine gute Rede. Erstens: Sie muss informieren – alle Leute müssten etwas erfahren, was sie vielleicht vorher noch nicht wussten. Zweitens: Sie muss berühren. Und drittens: Sie muss unterhalten. Denn das Problem ist, wir werden immer mehr mit Informationen belagert, wir sind kognitiv müde. Wenn ein Redner nicht dafür sorgt, dass man ihm gerne zuhört, dann hört man ihm eben auch nicht gut zu. Das kann jeder glaube ich im Alltag nachvollziehen – wenn mich etwas langweilt, dann schalte ich ab. Deshalb ist es so wichtig, sich Gedanken darüber zu machen.

Was erwartet die Teilnehmer Ihres Seminars und an wen richtet es sich?

Ich glaube, dass ein guter Redner im Grunde genommen zwei Eigenschaften hat. Erstens: Er hat Freude an der Rede. Und zweitens: Er hat keine Angst, Fehler zu machen. Das möchte ich in dem Seminar vermitteln. Es gibt Möglichkeiten, wie man sich beispielsweise auf eine Rede vorbereiten kann, wie man kleine Höhepunkte in einer Rede setzen kann. Und wenn man das macht, freut man sich manchmal selber schon darauf, das vortragen zu können. Und wenn wir soweit sind, dass wir uns selber ein bisschen auf unsere Rede freuen können, dann strahlt man das auch aus. Das zu vermitteln, ist mein persönliches Ziel in dem Seminar. Es richtet sich im Grunde genommen an alle Menschen, die auf andere Menschen einwirken wollen.

Weitere Informationen:

»Die Kunst der Rhetorik – überzeugend präsentieren und begeistern« mit René Borbonus, Dienstag, 9. Januar 2018, im Druckzentrum Südwest, Auf Herdenen 44, in 78052 VS-Villingen. Einlass 18.30 Uhr Beginn: 19 Uhr, Ende: 21.45 Uhr. Teilnahmegebühr: 90 Euro. Anmeldung im Internet unter: communico.de/afterwork-seminar oder unter Telefon 02602/998-09.