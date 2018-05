Villingen-Schwenningen Meisterstück für Gewerbe-Ausstellung

VS-Villingen. In der Färberstraße vor 111 Jahren: Die Esse lodert teuflisch, mit dem kraftvollen Blasebalg wird die Hitze aus hochwertiger Schmiedekohle über 1200 Grad Celsius heiß. Über den Rauchfang der dunklen Werkstatt von Heinrich Häberle, dem Schlossermeister und Kunstschmied in der Färberstraße, zieht der Qualm ab. Verschiedene Hämmer und Zangen, Gesenke, Richtplatten und Spaltkeil liegen bereit, und der schwere Amboss wartet darauf, dass er klingen darf. In wenigen Monaten ist im Sommer 1907 die "Gewerbe- und Industrie-Ausstellung des Badischen und Württembergischen Schwarzwaldes".

Ein Ereignis, das eine ganz andere Dimension haben wird als seine Vorgänger. Bis dahin soll der Kunstschmied ein zweiflügeliges Barockgitter schaffen, das den Haupteingang der Ausstellung zieren soll. Auf der ehemaligen Amtmann-Wiese vor dem Oberen Tor – später zum Stadtgarten umgestaltet – entsteht auf 40 000 Quadratmetern vor der Stadt eine architektonische Einheit aus Hallen und Landschafts-Gärten, die im Sommer bis zum Frühherbst 1907 schließlich 280 000 Besuchern gesehen haben werden.

Noch ahnen Heinrich Häberle, seine Gesellen und Lehrlinge nicht, welche Attraktivität sie schaffen, die zur Eröffnung am 14. Juli 1907 auch der Großherzog von Baden und seine Entourage bewundern. Auch nach 110 Jahren ist das Häberle-Tor weiterhin ein attraktives bauliches Werk der Schmiedekunst und wird es wohl auch bleiben. Ziert es doch seit den 1960er-Jahren am Villinger Münsterplatz das Rückgebäude der Stadt-Apotheke. Diese machte jüngst damit Schlagzeilen, da deren Betrieb nach fünf Apotheker-Generationen aufgab, weil die neuen Eigentümer der im klassizistischen Stil von 1843 bis 1847 erbauten Immobilie das Haus an der Rietstraße bis zum Münsterplatz einer neuen Nutzung zuführen wollen.