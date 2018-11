Villingen-Schwenningen Meisterhafte Entdeckungen

Die Mitglieder des SWR Symphonieorchesters sind gern gesehene Gäste im Franziskaner Konzerthaus. Am Freitag, 7. Dezember, 20 Uh, lädt das Orchester zum Großen Meisterkonzert mit Klarinettist Sebastian Manz in das Fraziskaner Konzerthaus in Villingen ein.