Villingen-Schwenningen Meister mit der Karbatsche

Es wurden die Sieger in der Jugend-, Damen- und ­Herrenklasse gesucht. In der Damenklasse muss die ­Karbatsche eine Mindestlänge von drei Metern haben. Jede Teilnehmerin schlägt eine ­Minute. Für die Jugendklasse gelten dieselben Regeln. Die Herren müssen dagegen mit einer Karbatsche von mindestens 3,50 Meter Länge ­schlagen und haben zwei Minuten Zeit. In der jeweiligen Zeit zählen die beiden Schiedsrichter die Anzahl der Schläge als Punkte. Gewonnen hat, wer die meisten Punkte innerhalb des Zeitfensters erzielt hat.

In der Jugendklasse setzte sich Chiara Laqua mit 34,5 Punkten durch. Den Wanderpokal in der Damenklasse holte sich dieses Jahr Jasmin Schulz mit 56.5 Punkten. Auf dem zweiten Platz landete ­Daniela Sulzmann mit 53 Punkten. Den dritten Platz bei ihrer ersten Teilnahme überhaupt erzielte Hanna Ober­gfell. Sebastian Käfer kam wieder auf dem Thron: Er gewann in der Herrenklasse mit 117,5 Punkten, gefolgt von Dominic Mangold mit 114,5 Punkten und Manuel Käfer mit 113,5 Punkten. Den ­vierten Platz belegte erneut Jürgen Sulzmann mit 112 Punkten. Es folgte mit 101.5 Punkten Sven Obergfell auf dem fünften Platz.