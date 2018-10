Villingen-Schwenningen Mein lieber Schwan: tolle Vereine

Villingen--Schwenningen. Das herrliche Spätsommerwetter trug freilich einen nicht unerheblichen Teil dazu bei, dass die Idee der Schwenninger Handelssparte innerhalb des Gewerbeverbandes Oberzentrum (GVO) bei der Bevölkerung so gut ankam. Die Angebote der rund 20 Vereine aus den Bereichen Sport, Musik, Motorsport, Heimatkunde, Fastnacht und Bürgerschutz erhielten die ihnen zustehende Aufmerksamkeit der vielen kleinen und großen Besucher.

Bei Wild Wings Future des SERC und beim Tennisclub durfte man selbst die jeweiligen Schläger in die Hand nehmen, beim Boxing VS in den Ring steigen und sich bei den Bauchenberghexen am Glücksrad und beim Dosenwerfen versuchen. Der Akkordeonverein VS informierte über seine Musikwerkstatt und die musikalische Früherziehung und die Turngemeinde forderte Passanten auf, auszuprobieren, wie viele Seilsprünge man in einer Minute ohne Pause hinbekommt. Lisa Tilch, Nachwuchstrainerin im Rope Skipping für Fünf- bis 14-Jährige, schafft 143.

Rainer Lickert und Dietmar Craul, zweiter Vorsitzender und Abteilungsleiter Kendo beim Judo-Club führten das japanische Schwertfechten vor, das schon Kinder erlernen können. Kaffee, Kuchen und Informationen gab es vom Frühchenverein, die Johanniter zeigten, wie erste Hilfe geht und die Feuerwehr gewährte Einblick in eines ihrer reich bestückten Fahrzeuge. Mit Bällen konnte man sich an den Spielstationen des BSV, der TG- und der VfH-Handballer sowie beim Basketballverein betätigen. Das angekündigte Turnier Letzterer entfiel allerdings mangels Team-Meldungen. Der FSV hatte seine American Footballer, die Rhönrad- und die Kung Fu-Abteilung mitgebracht und die Neckarfleckle ihre Schminkkoffer. Der Schwarzwälder Automobil-Club (SAC) nutzte das Fest, um auf sein "SAC Old- und Youngtimerrevival" am 7. Oktober hinzuweisen.