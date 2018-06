Villingen-Schwenningen Mehrkosten und ein Baum-Kompromiss

VS-Schwenningen . Die Gesamtkosten der Großmaßnahme, die 2019 beendet sein soll, liegen nun bei 8,74 Millionen Euro. Die Mehrkosten betragen zusammen 1,49 Millionen Euro. Allein 254 000 Euro sind durch die Aufteilung in Bauabschnitte entstanden. Ursprünglich war die Umsetzung in einer Maßnahme geplant, was aber große Einschränkungen in der Zugänglichkeit für Handel und Anlieger bedeutet hätte.

Bei der Erneuerung des Kanals in der Bildackerstraße war der Sanierungsaufwand größer als gedacht. "Da war wirklich alles kaputt", so Baubürgermeister Detlev Bührer. Sogar die Bordsteinkanten und der Belag. Es mussten auch Kabelbahnen tiefer verlegt werden. Durch die Komplettmaßnahme komme die Stadt letztendlich besser weg. 60 Prozent der Kosten würden bezuschusst.

Hellhörig wurde CDU-Stadtrat Dirk Sautter, als es um die "Anpassung des Standards ging. Ursprünglich waren die Gehwege im nördlichen Bereich der Maßnahme mit Asphaltbelag geplant. Aber im Sinne eines einheitlichen Erscheinungsbildes im Schwenninger Stadtkern werde nun das Standardpflaster eingebaut.