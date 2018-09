Villingen-Schwenningen Mehr Zeit für VS-Fotografen

Die schönsten und aussagekräftigsten Bilder werden von einer Jury ausgewählt und dann Ausgabe für Ausgabe veröffentlicht. Die ersten drei Sieger gewinnen jeweils einen "Hiddelis"-Gutschein: Platz eins in Höhe von 100 Euro, Platz zwei über 75 Euro und Platz drei in Höhe von 50 Euro. Diese Geschenk­Gutscheine können in mehr als 160 Geschäften in Villingen-Schwenningen als vollwertiges Zahlungsmittel eingesetzt werden. Mit der Einsendung – maximal zwölf Megabytes pro Mail – erklärt sich der Urheber mit der Veröffentlichung einverstanden und überlässt der Volkshochschule die Bildrechte.

Weitere Informationen: Einsendungen können per Mail an die Adresse vhs@villingen-schwenningen.de gerichtet werden.