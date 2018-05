Villingen-Schwenningen Mehr Wertschätzung für die Produkte

Oberbürgermeister Rupert Kubon wünschte der Landwirtschaft, dass es ihr gelinge, an diesem Wandel aktiv mitzuwirken. Es sei wichtig, sich intensiv mit den Bedürfnissen der Landwirtschaft zu befassen, um in gutem Einvernehmen aufkommende Misstöne während des Entstehens zum Verstummen zu bringen.

Neu in diesem Jahr war die Integration eines Showteils, der zur Auflockerung beitragen sollte. Indes floppte die an und für sich gute Idee, weil der Funke vom Pfälzer Kabarettisten "Chako" kaum auf das Publikum übersprang.

Hauptredner Franz Käppeler, Vorsitzender des badischen landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV), skizzierte eine Landwirtschaft im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlicher Erwartung und wirtschaftlichen Zwängen. Käppeler bedauerte das fehlende Bewusstsein der Gesellschaft für ein noch nie dagewesenes Angebot an Nahrungs- und Genussmitteln. Er bezeichnete es deshalb als existenziell, dass die Landwirte in Zukunft verstärkt in Kindergärten, Schulen und bei anderen öffentlichen Anlässen dafür werben und erklären, was sie machen.

Die Betriebe seien qualitätsgeprüft, die produzierten Lebensmittel von hoher Qualität, doch die zunehmende Bürokratie ersticke die Produktivität im Keim. Käppeler beschrieb die Vielfalt der unterschiedlichen topografischen Voraussetzungen im Südwesten, die auf eng­stem Raum die Produktion einer breiten Palette an Lebensmitteln ermöglicht. Ja zur Landwirtschaft zu sagen, bedeute auch deren Produkte wertzuschätzen und die Leistung zu honorieren.

Käppeler befürwortete die Erzeugung von Biogas als eine Alternative regenerativer Energieerzeugung. Er bezeichnete die Wiederverwertung von Mist und Gülle als einen Teil des Naturkreislaufes, den er mit säen, düngen, wachsen, ernten, füttern und erneutem säen beschrieb. Eine Abfuhr erteilte er Nichtregierungsorganisationen, denen es nicht um die Sache gehe. "Deren Ziel ist es nur, mit viel Tam-Tam auf sich aufmerksam zu machen." Er sei überzeugt, dass eine Mehrheit der Bürger den Wolf nicht in der Region haben wolle, bemerkte der Vizepräsident.

Zum Abschluss beschrieb er als Gradmesser einer erfolgreichen Landwirtschaft das Zusammenspiel von Erfahrung und einem von christlichen Werten geprägten Menschenverstand.