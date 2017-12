Villingen-Schwenningen Mehr Mitglieder bei IG Metall

Am 14. Dezember findet in Ludwigsburg die zweite Verhandlungsrunde in Baden-Württemberg statt. "Ludwigsburg wir kommen. Wir sind bereit", stellt Bleile fest. "Die Transparente, die von Kollegen extra für Ludwigsburg hergestellt wurden, sprechen Bände. Wir fahren mit mehr als 100 Teilnehmern nach Ludwigsburg", so Bleile weiter. "Die Arbeitgeber sollen sehen, dass es an der Zeit ist, die Forderungen aus der Beschäftigtenbefragung umzusetzen".

Weiter wurde die Zeitschiene der Tarifrunde und weitere Aktionen angesprochen. Seine letzte Delegiertenversammlung als Ortsvorstand hatte das langjährige Ortsvorstandsmitglied Rado Kojic. Kojic war 21 Jahre als Ortsvorstandsmitglied aktiv. Bleile verabschiedete Kojic mit einer langen Liste von Ämtern, die er in der IG Metall innehatte.

Mit den Worten "Die IG Metall ist meine Familie. Danke an alle Mitstreiter" bedankte sich Kojic.

Zum Schluss bedankten sich die Bevollmächtigten Thomas Bleile und Ralf Kleiser bei allen anwesenden Kollegen sowie den Beschäftigten der Geschäftsstelle Villingen-Schwenningen und schlossen die Versammlung mit dem Hinweis auf eine geruhsame Weihnachtszeit und einem Wunsch für ein erfolgreiches Jahr 2018.