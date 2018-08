Villingen-Schwenningen Mehr Lehrverträge als im Vorjahr

Halte der Trend an, würde sich damit auch die Fachkräftesituation in den Unternehmen für die Zukunft weiter verschärfen. "Fehlende Auszubildende von heute sind fehlende Fachkräfte von morgen", so Hakenjos-Boyd. Ursachen für diese Entwicklung sind nach Angaben der IHK der demografische Wandel, wodurch immer weniger Jugendliche jährlich die Schulen verlassen, sowie der Trend zu höheren Schulabschlüssen und Studium. "Die Zahl der Studienabbrecher in Deutschland liegt durchschnittlich bei über einem Fünftel der Studierenden. Der Königsweg zur Fachkräftesicherung in den Betrieben und die Möglichkeit für die Jugendlichen, beruflich Karriere zu machen, ist und bleibt also die betriebliche Ausbildung. Sie ist ein Wettbewerbsvorteil unserer Wirtschaft und darf nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden", sagt die IHK-Präsidentin.

Allerdings verschärfe sich der Wettbewerb um die jugendlichen Talente, so Birgit Hakenjos-Boyd. Gerade kleine und mittelständische Betriebe hätten Probleme, ihre freien Ausbildungsstellen zu besetzen. "Viele Unternehmen verstärken deshalb ihre Aktivitäten im Bereich des Ausbildungsmarketings oder geben beispielsweise lernschwächeren Jugendlichen oder Studienabbrechern eine Chance", so Hakenjos-Boyd. Für Studienabbrecher, Gymnasiasten und Schüler mit Fachhochschulreife gibt es viele anspruchsvolle Berufe. So setzt sich die IHK beispielsweise dafür ein, dass der mathematisch-technische Softwareentwickler, ein typischer 4.0 Beruf mit den besten Zukunftsaussichten, in der Region etabliert wird.

Für schwächere Schüler bieten die Ausbildungsbetriebe vor allem zweijährige Ausbildungsberufe an, die dem Lernniveau gerecht werden. "Die fehlenden Kompetenzen der schwächeren Jugendlichen werden heute in den Unternehmen vermittelt. Der Betreuungsaufwand von schwächeren Jugendlichen hat in den letzten Jahren stark zugenommen, aber die Ausbildungsbetriebe stellen sich dieser Herausforderung", sagt die IHK-Präsidentin.

Die IHK unterstütze die Ausbildungsbetriebe bei ihrer Fachkräftegewinnung mit den unterschiedlichsten Projekten. In diesen können Ausbildungsberufe erlebt und die ersten Kontakte zu den Unternehmen geschaffen werden. Zu den stärksten Ausbildungsberufen gehören in diesem Jahr die gewerblichen Berufe mit 1317 abgeschlossenen Ausbildungsverhältnissen. Hier sind es vor allem Berufe der Metalltechnik, die sehr stark nachgefragt sind.

Bei den kaufmännischen Berufen konnten 1170 neue Ausbildungsverträge bei der IHK eingetragen werden. Hier liegen der Handel (399) und der Industriekaufmann (287) sowie die sonstigen Dienstleistungsberufe (220) vorn.

Für Berufe aus Hotellerie und Gastronomie entschieden sich 89 junge Frauen und Männer. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnisse stieg zum 1. September im Landkreis Rottweil von 651 im Vorjahr auf 707, im Kreis Tuttlingen von 802 auf 823.