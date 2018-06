Villingen-Schwenningen Mehr Landärzte

Zusätzlich zu den guten Maßnahmen, welche bereits vom Land durchgeführt werden, braucht Baden-Württemberg weitere Instrumente um die medizinische Versorgung flächendeckend sicherstellen zu können. Kürzlich wurde es den Ländern freigestellt eine Landarztquote von bis zu zehn Prozent an den Universitäten einzuführen. Durch die Quote kann ein gewisser Teil der Medizinstudienplätze an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben werden, welche sich verpflichten nach dem Abschluss ihres Studiums für bis zu zehn Jahre als Hausarzt in unterversorgten ländlichen Regionen tätig zu sein. "Das Thema medizinische Versorgung ist auch für den Wahlkreis Villingen-Schwenningen bedeutend. Hier fehlen bereits heute Hausärzte in den ländlichen Regionen. Eine Landarztquote ist ein gutes Instrument um den Anreiz zu schaffen, dass sich junge Ärzte im ländlichen Raum niederlassen", so Karl Rombach.