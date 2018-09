Villingen-Schwenningen Mehr im Zeichen des Ensembleklangs

Am 8. Februar folgt das Duo Ingrid Schmoliner und Elena Kakaliagou. Sie "zelebrieren einen avantgardistischen Minimalismus und bauen auf die Kraft der Klänge, zwischen denen sich weite Räume dichtester Atmosphäre und spannungsgeladener Tiefe eröffnen", schwärmen Palmtag und Györy. Die Pianistin und Sängerin Schmoliner lebt und arbeitet als freischaffende Musikerin, Komponistin, Kuratorin und Pädagogin in Wien. Die griechisch-österreichische Hornistin Elena Margarita Kakaliagou studierte in Athen und Graz. Ihr besonderes ­Interesse gilt der zeitgenössischen Musik und freien Improvisation in Musik, Tanz und Bild.

Ebenfalls aus Wien stammt das um die dort lebende slowenische Sängerin, Flötistin und Komponistin Maja Osojnik, gebildete Ensemble Zsamm, welches am 5. April in der Kernmacherei auftritt. Musikalisch verbindet es Jazz, Neue Musik und sogar Volksmusik und erzeugt innerhalb abstrakter Klangräume aus aller Art von Elektronik und verfremdeten FieldRecordings sowie der eindrucksvollen Stimme Osojniks ein enormes Ausdrucksspektrum.

Das vierte und letzte Event der neuen Kernmacherei-Saison wird vom Duo Cilantro, bestehend aus den Multi-Instrumentalistinnen Angélica Castelló und Billy Roisz bestritten. Die beiden erforschen mit ihrer improvisierten Musik die Grenzen zwischen Ton und Stille. Grundlegendes Konzept der musikalischen Arbeit des Duos ist der musikalischen Richtung des Post-Noise zuzuordnen. Ihren unprätentiösen Sound erzeugen sie unter anderem mit einer riesigen, etwa zwei Meter hohen rückkoppelnden Bassflöte.

Die Kernmacherei, ehrenamtlich konzipiert und veranstaltet von den Künstlern Emmerich Györy und Jürgen Palmtag, findet an den Veranstaltungstagen jeweils freitags ab 20 Uhr im Hinterbühnenraum des Theaters am Ring in Villingen statt. In der nunmehr achten Saison sind vier Events geplant. Das Forum für Neue und vor allem experimentelle Musik zog inzwischen viele Künstler aus der ganzen Welt an, so dass Villingen-Schwenningen immer mehr in Konzertlisten bekannter Experimentalmusiker zwischen New York, Wien, Hongkong, oder Tokio auftaucht. Gestartet wurde es durch den 1951 in Schwenningen geborenen Künstler Jürgen Palmtag mit dem Wunsch, ehrenamtlich etwas zur Bereicherung des lokalen Kulturangebots in Villingen-Schwenningen beizutragen. Gemeinsam mit seinem Künstlerkollegen Emmerich Györy konnten inzwischen viele namhafte Musiker aus der Szene experimenteller Musik ins Theater am Ring geholt werden.