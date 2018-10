Villingen-Schwenningen Mehr Fragen als Antworten

Im Zuge der schrittweisen Erneuerung der Turn- und Festhalle hatte der Ortschaftsrat seinerzeit 10 000 Euro in den Haushalt eingestellt. Bei der Beschaffung schließt man sich dem von der Stadt mit einem Hersteller ausgehandelten Angebot an. Sebastien Boue von der Lieferfirma Petersen stellte das Konzept nun vor. Die Schlösser haben einen digitalen Zylinder, im Schlüssel ist ein Chip integriert, der flexibel programmierbar ist auf die Bedürfnisse der Benutzer. Bei einem verlorenen Schlüssel muss nicht das Schloss ausgetauscht werden. Das ganze System ist erweiterbar, könnte auch auf das Rathaus, Schule und andere örtliche Einrichtungen ausgedehnt werden.

Für die von der Stadt geplante nachfolgende Regelung für das auslaufende Projekt "Jung kauft alt" wollte sich der Ortschaftsrat noch nicht festlegen. Es gab mehr Fragen als Antworten, die Ortsvorsteher Martin Straßacker im Gespräch mit Verwaltung und Ortsvorstehern Anfang November noch abklären soll, ehe man am in der Sitzung am 19. November eine Entscheidung trifft: Welchen Mehrwert verspricht sich die Stadt davon, ein Planungsbüro zu beauftragen? Warum müssen die Ortschaften bis zu 20 000 Euro zuschießen? Was passiert, wenn mehrere Gemeinden Projekte beantragen, wer alles muss dann draufzahlen? Was passiert, wenn die Ortschaften nicht zustimmen? Die Skepsis überwog, Klärungsbedarf ist vorhanden.

Über die Optimierung des Ausschanks in der Turn- und Festhalle einigte man sich auf einen Ortstermin im Frühjahr nächsten Jahres.