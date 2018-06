Villingen-Schwenningen Mehr Farbe für den Hallenvorplatz

Angesprochen wurden auch Möglichkeiten zur Gestaltung von Parkplätzen, der Wasserführung für Oberflächenwasser, der Beleuchtung und der Einfassung der Pflanzbeete.

In der anschließenden Sitzung im Ratssaal standen Haushaltsfragen aus dem vergangenen Haushaltsjahr und Wünsche für das kommende Jahr im Vordergrund. Die Außentüren der Festhalle zum Bolzplatz sowie die ­Küchentür nach außen wurden bestellt. Nach deren Einbau wird auch die elektronische Schließanlage installiert. Die Haupttoiletten in der Turn- und Festhalle wurden bereites saniert. Darauf hatte man im Vorfeld des Feuerwehrjubiläums großen Wert gelegt. Nach den Sommerferien werden die Toiletten im Jugendraum erneuert, und in diesem Zuge sollen auch die Toiletten und Duschräume in den Katakomben der Halle in Angriff genommen werden, die noch aus den 1970er Jahren stammen.

Die Lüftung in der Halle in Ordnung zu bringen, wird eine größere Maßnahme zusammen mit dem zuständigen städtischen Amt. Die Mittel für dieses Projekt werden im städtischen Haushalt angemeldet. Die Höhe des Budgets für das nächste Jahr steht noch nicht fest. Die Sanierung des Garderobenbereiches in der Turn- und Festhalle soll auf jeden Fall damit bestritten werden, und für unerwartete Ausgaben sollen Rücklagen ebenfalls eingeplant werden.