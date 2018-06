Villingen-Schwenningen Mehr Farbe für den Hallenvorplatz

Die Lüftung in der Halle in Ordnung zu bringen, wird eine größere Maßnahme zusammen mit dem zuständigen städtischen Amt. Die Mittel für dieses Projekt werden im städtischen Haushalt angemeldet. Die Höhe des Budgets für das nächste Jahr steht noch nicht fest. Die Sanierung des Garderobenbereiches in der Turn- und Festhalle soll auf jeden Fall damit bestritten werden und, für unerwartete Ausgaben sollen Rücklagen ebenfalls eingeplant werden.

Ein großes Anliegen ist dem Ortschaftsrat die Sanierung der Brücke im Kapfweg. Der ganze Kapfweg ist kaputt, insbesondere durch den Maschineneinsatz städtischer Dienststellen. Eine Beteiligung an der Reparatur der Brücke zum schnelleren Fortgang kann man sich vorstellen.

Eine Sanierung des Bodens in der Turn- und Festhalle erscheint doch nicht so dringlich, wurde in Erfahrung gebracht. Er ist bei weitem nicht mehr so rutschig wie noch vor Monaten. Dies liege an der Verwendung anderer Bodenpflegemittel, wie Ortsvorsteher Martin Straßacker in Erfahrung bringen konnte. Die Fenster an der Ostseite der Turn- und Festhalle erhalten einen neuen Anstrich. Nach Eingang von Kostenvoranschlägen werde die Vergabe im Juli erfolgen, war sich der Ortschaftsrat einig. Überlegt wurde außerdem, ob der Rathaussaal eine neue Möblierung erhalten soll.

Entlang des Bolzplatzes sollen als Sitzgelegenheit und als Ablage zwei Bänke erstellt werden, hieß es außerdem. Gegen weitere Spielgeräte im Bereich Schule hätte der Rat nichts einzuwenden. Ein Streifen Bienenweide bei der Schule ist bereits eingesät.

Die Verkehrsinseln an den Ortseinfahrten seien im Augenblick nicht gerade ein Aushängeschild wurde moniert. Eine pflegeleichte, aber doch anschauliche Variante will man ausloten.