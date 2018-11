VS-Obereschach (we). Vor dem letzten Heimspiel vor der Winterpause hatte der SV Obereschach noch einmal Grund Danke zu sagen. Mit zwei Alukoffern, einer für die aktiven Mannschaften und einer für die Jugendabteilung, gefüllt mit medizinischem Material, war Jochen Lehmann, Geschäftsführer der Firma epona GmbH aus Villingen, auf den Sportplatz gekommen, um diese an die Verantwortlichen des SV Obereschach, Vorsitzender Willibald Hock, Jugendleiter Michael Schilling und an dessen Frau, der medizinischen Fachangestellten und Mannschaftsbetreuerin Jade Schilling, zu übergeben.