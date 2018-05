Schwarzwald-Baar-Kreis. Smartphones beinhalten ein hohes Suchtpotenzial. In vielen Familien führen Smartphones deshalb zu Streit und Ratlosigkeit bei den Eltern. Eltern mit Kindern von neun bis 16 Jahren, die an Tipps für eine gute Medienerziehung interessiert sind, können bei einem Vortrag am Donnerstag, 7. Juni, um 19.30 Uhr zum Thema "Medienerziehung – Smartphones" mehr erfahren. Der Vortrag wird von der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (BEKJ) kostenlos angeboten und findet in den Räumen der BEKJ in der Herdstraße 4 in VS-Villingen statt. Referent ist Andreas Menge-Altenburger, Leiter der Fachstelle Sucht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen zu Vorträgen und Aktivitäten der BEKJ gibt es unter: www.schwarzwald-baar-kreis.de und Telefon 07721/91 37 67 6.