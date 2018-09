Villingen-Schwenningen Maus öffnet Tür des Stadtarchivs

Die Sendung mit der Maus (WDR) hat zum siebten bundesweiten Türöffner-Tag aufgerufen. Das Stadtarchiv Villingen-Schwenningen, das historische Schätze und alte Dokumente beherbergt, beteiligt sich an diesem Aktionstag und gewährt den Kindern einen seltenen Blick hinter Türen, die sonst für Kinder verschlossen bleiben.

Kleine Entdecker können sich dann auf die Spuren des mittelalterlichen Stadthelden Romäus begeben. Um ihn ranken sich viele sagenumwobene Geschichte, die es genau zu erzählen gibt. Wo man den Krieger noch heute in Villingen entdecken kann, wird an diesem besonderen Tag kinderleicht erklärt.

Außerdem lernen die Kinder das Archiv kennen und können einen Blick in die sonst verborgenen Räume des Magazins werfen. Was wird im Stadtarchiv eigentlich aufbewahrt? Woher bekommt das Archiv die Dokumente? Und wie findet man etwas in den vielen Regalen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen bekommen die neugierigen Teilnehmer beim Türöffner-Tag im Stadtarchiv in der Lantwattenstraße.