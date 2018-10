Villingen-Schwenningen Maus öffnet Tore des Stadtarchivs

VS-Villingen. Neugierig, interessiert und erwartungsvoll stürmten Kinder am Tag der Deutschen Einheit das Stadtarchiv. "Heute erfahrt ihr, was ein Archiv ist und wie darin gearbeitet wird", begrüßte Ute Schulze, Leiterin der Einrichtung, die erste der beiden Kindergruppen, die sich auf die Suche nach den Spuren von Romäus begaben. Insgesamt 30 Kinder nahmen an der Tour durch das Gebäude in der Lantwattenstraße teil. Deshalb erhielt Schulze Unterstützung von ihren Mitarbeiterinnen Ulrike Filies-Feißt und Heike Weniger.