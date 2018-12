VS-Tannheim. Die Konzertpianistin Henriette Gärtner ist am Sonntag, 16. Dezember, 11 Uhr, zu Gast in der Nachsorgeklinik in Tannheim. Hierzu sind nicht nur die Patientenfamilien der Nachsorgeklinik Tannheim eingeladen, sondern auch alle, die sich für klassische Musik begeistern. Der Eintritt ist frei. "Die ­Künstlerin und die Deutsche Kinderkrebsnachsorge freuen sich über Spenden zugunsten herz-, krebs- und mukoviszidosekranker Kinder und Jugendliche sowie deren Familien", heißt es in der Ankündigung zum Konzert.