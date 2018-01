Villingen-Schwenningen Masterplan liegt vor

Landeskirchenweit steht die Gründung von Diakonieverbänden an. In dem zu gründenden Diakonieverband Schwarzwald-Baar sollen die diakonischen Aufgaben im Kirchenbezirk Villingen und in der Evangelischen Kirchengemeinde Schwenningen künftig unter einem Dach organisiert und verwaltet werden. Der Synode wird jetzt ein Satzungsentwurf vorgestellt. In der Evangelischen Landeskirche in Baden werden im Rahmen eines Liegenschaftsprojektes die Gemeindehaus­flächen an die aktuellen Mitgliederzahlen angepasst. Ziel ist eine Reduzierung um 30 Prozent mit Einsparungen an Gebäudeunterhaltungskosten. Damit will die Kirchenleitung rechtzeitig Weichen stellen für rückläufige Mitgliederzahlen und damit verbundene rückläufige Kirchensteuereinnahmen.

Die Bezirkskirchenleitung Villingen hat dazu für ihre 13 Kirchengemeinden inzwischen einen Masterplan ausgearbeitet, der zur Anhörung auf der Tagesordnung der Synode steht. Während die Diasporagemeinden im ländlichen Raum kaum Überhangflächen aufweisen und nur wenige Gemeinden ihre Räume für die Arbeit ausbauen müssen, überschreiten die großen Kirchengemeinden Villingen, St. Georgen und Bad Dürrheim die für Bauunterhaltungszuschüsse vorgegebene Größenordnung deutlich.

Villingen, St. Georgen und Bad Dürrheim haben zu viel Räume