Villingen-Schwenningen Maschine brennt in Schwenninger Firma

Mitarbeiter kühlen Maschine

Während die Mehrzahl der Mitarbeiter das Gebäude bereits verlassen hatte, kühlten zwei Angestellte mithilfe eines Gartenschlauchs die betroffene Maschine und konnten so offenbar Schlimmeres verhindern. Nachdem die Wasserversorgung aufgebaut war, übernahm ein Trupp unter Atemschutz zunächst die Kühlmaßnahmen an der in Brand geratenen Absauganlage. Ein weiterer Trupp konnte den Brand in der Anlage von einer zweiten Ebene in der Halle löschen.