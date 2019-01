Villingen-Schwenningen Martina Braun: "Ich unterstelle keinem Kalkül"

Villingen-Schwenningen (cos). Der Fraktionssprecher der VS-Grünen, Joachim von Mirbach, witterte einen Affront gegen Braun, die 2016 einen sensationellen Wahlerfolg verbuchen konnte: Sie nahm Karl Rombach das Direktmandat weg und zog schnurstraks in den Landtag ein. Dass sie bei der Amtseinführung Roths trotzdem erst nach Rombach sprechen durfte, sorgte bei den Grünen für Ärger. Joachim von Mirbach verfasste eine Pressemitteilung und befürchtete eine Stadtpolitik nach dem Motto "CDU first". Doch was sagt eigentlich Martina Braun selbst dazu? "Ich unterstelle keinem Kalkül", stellt sie auf Nachfrage unserer Zeitung klar. Sie wolle in erster Linie gut mit Jürgen Roth zusammenarbeiten, "das ist mir sehr wichtig". Bei der Planung einer Großveranstaltung, die im übrigen ja die Verwaltung abwickle, könne schon einmal etwas durcheinander geraten.